Stella Belmondo partage un cliché émouvant en mémoire de son père

Le 7e art était en émoi ce 6 septembre : Jean-Paul Belmondo s’est éteint paisiblement à l’âge de 88 ans . Monstre sacré du cinéma français, 85 films et 32 pièces de théâtre à son actif sur 60 années de carrière, aux répliques et cascades cultes, a reçu le 9 septembre un vibrant hommage national aux Invalides , à la hauteur de son œuvre.

Le 11 septembre, Stella s’est exprimée tout en sobriété sur son compte Instagram. Celle qui a célébré ses 18 ans au mois d’août, a dévoilé un cliché d’elle avec son père quand elle était enfant en légendant celui-ci d’un simple cœur.

On la distingue dans les bras de son père, avec un bandana dans les cheveux, et le sourire aux lèvres, comme l’a toujours eu Jean-Paul Belmondo, dans un endroit qui rappelle le sud de la France et les vacances d’été. La photo a déjà récolté près de 30.000 likes, preuve une nouvelle fois de l’amour qu’a toujours porté le public à Bébel.

Lors d’un entretien père-fille avec Paris Match en 2019, la jeune fille décrivait son admiration et sa relation avec son père en ces termes : "Ses cascades me fascinent, cela m’a toujours semblé énorme. Parmi tous ses films, mon préféré est Le magnifique, parce que j’y retrouve toute sa folie, son humour. J’adore le risque, les montées d’adrénaline. Je dois tenir cela de lui. Mais moi, je ne suis pas aussi entraînée qu’il l’a été […] Incapable de me dire non, mon père est plus un ami qu’une figure d’autorité. Il est si jeune dans sa tête, toujours prêt à faire le pitre pour me faire rire".