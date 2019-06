Sprimont : La Ferme de Bawepuce veut diversifier ses activités en circuits courts

C’est une belle histoire de famille que nous allons découvrir aujourd’hui avec Amaury et Lionel. Tout commence à la fin du 19e siècle quand Hubert Masson, tailleur de pierre, élève quelques vaches, des poules et des cochons. A sa mort, ses enfants continuent l’élevage et en font leur activité principale. Fin des années 50, Fernand et Céline, les grands-parents d’Amaury et Lionel, reprennent le flambeau et en 1986, Jean-Pierre, leur papa, reprend l’exploitation pour se spécialiser dans la production laitière et viandeuse.

Le cadre est posé et je suppose qu’Amaury et Lionel se lancent aussi dans l’agriculture…

Comme bon nombre d’étudiants, Amaury (étudiant en dernière année à HEC Liège où il termine son master en digital marketing) et Lionel (étudiant en 5e année de médecine à l’ULiège) occupent des jobs pour se faire des sous. Pendant que d’autres en profitent pour s’offrir des vacances, acheter une auto ou des vêtements… Amaury et Lionel ont investi toutes leurs économies dans la ferme familiale pour lui apporter un nouveau souffle.

Quel est ce second souffle ?

Nos étudiants entrepreneurs souhaitent proposer aux consommateurs une viande de qualité, locale et respectueuse de l'environnement ainsi que des pommes/jus de pomme bio issus de variétés anciennes. Tous deux travaillent sur ce projet depuis plusieurs années déjà mais c’est aujourd’hui qu’il débute réellement !

Un chouette projet…

Effectivement et une belle philosophie car ces deux frères souhaitent vraiment être acteurs du changement des habitudes de consommation des gens. Il faut reconnaître que nous polluons trop, nous gaspillons de grandes quantités de nourriture et nous mangeons souvent mal ! Or, Lionel, notre étudiant en médecine rappelle que " La première médecine, c’est l’alimentation " et il veut faire un maximum pour garantir une alimentation de qualité et cela passe aussi par un travail sur le terrain, dans la ferme familiale. Il souhaite d’ailleurs devenir médecin de campagne, proche de ses patients et de leur famille.

Tandis qu’Amaury est interpellé par la situation du monde agricole et il est atterré par les chiffres des suicides car comme il le rappelle : En France, un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Ces chiffres ne sont pas disponibles pour la Belgique mais on sait que si l’on souhaite continuer à produire de façon raisonnée, nous ne sommes tout simplement pas compétitifs avec la concurrence étrangère. La seule solution pour préserver le savoir-faire wallon, c’est de proposer nos produits en circuit-court. Le rapprochement avec le consommateur est une réelle bouffée d’oxygène.



En fait, ils souhaitent réinventer la ferme familiale de taille humaine ?

Il faut réinventer la ferme familiale avant qu’elle ne disparaisse et leur projet vise à diversifier les produits fermiers et les vendre en circuit court.

Il faut reconnaître que les petites fermes qui cessent leur activité sont en effet pour la plupart englobées dans d’autres grandes fermes avoisinantes ou vendues à des investisseurs immobiliers. En 37 ans, de 1980 à 2017, le pays a perdu 68% de ses exploitations et l’érosion continue…

Le projet de ces deux frères est chouette mais ils sont toujours étudiants…

En novembre 2017, ils ont planté 15 pommiers hautes tiges de variétés anciennes. Au printemps dernier, ils ont ajouté 20 fruitiers supplémentaires à ce verger biologique. Par ailleurs, 6 poules ont rejoint la ferme.

Mais voilà, ils voudraient en planter 60 autres et élargir l’offre en pommes de vieilles variétés. Tous les arbres sont des hautes tiges ce qui permet de faire pâturer nos vaches dans le verger : c’est ce qu’on appelle l’agroforesterie. Il y aura principalement des pommiers avec quelques poiriers, cerisiers, pruniers et cognassiers. Ces vielles variétés ne nécessitent pas de pulvérisation car très rustiques.

Et ils ont besoin d’un petit coup de pouce pour financer la plantation de leur verger de variétés anciennes et pour l’achat de nos premières vaches françaises de race parthenaise.

Amaury et Lionel se sont tournés vers le crowdfunding ?

Exactement et ils ont pratiquement atteint le premier palier de 3 600 €, qui leur permet de planter leur verger le second objectif sera de collecter 3 300 € supplémentaires. Avec ce montant, ils veulent créer un troupeau de vaches viandeuses de race parthenaise. Il faut compter environ 1 100 € par vache et ils aimeraient en acheter 3 pour démarrer leur troupeau.

En contrepartie, vous pourrez obtenir des produits de la ferme.



Pour les aider, c'est par ici...

J’imagine qu’ils ont encore d’autres projets en tête…

Comme le développement de production de légumes, de vin, de poulets et de cochons en prairie… Et toujours dans le plus grand respect de l’homme et de la nature.

Il faut rappeler que ce projet a pu voir le jour avec l’aide du Venturelab (structure Liégeoise qui aide les jeunes porteurs de projet).





La Ferme de Bawepuce

fermedebawepuce.be

Rue Bawepuce 34 ,

4140 Sprimont

