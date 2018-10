Sprimont : Fromages au lait cru

Blottie au milieu de la magnifique campagne sur les hauteurs de Sprimont, aux portes de l'Ardenne et à un jet de pierre de Liège, dans le hameau de Fays, c’est là que Xavier nous attend pour nous emmener à la découverte de sa fromagerie La Faytoise.

Ses fromages ont-ils une particularité ?

Comme de plus en plus de petits producteurs, Xavier s’est lancé dans la confection de fromages au lait cru ce qui leur donne une saveur toute particulière. De plus, son petit troupeau de vache de race Jersey amène encore un plus.

Cette race est importante pour la confection du fromage ?

La Jersiaise est la vache qui transforme le mieux la fibre en matière utile, c'est-à-dire qui transforme le mieux son alimentation (pâturage, foin) en lait. La Jersiaise donne un lait de qualité remarquable et complètement adapté à la transformation en produits laitiers.

Le lait est plus riche en minéraux et en protéines et les globules de la matière grasse sont beaucoup plus gros que la moyenne. Par toutes ces qualités, les fromages et yaourts de Jersiaises ont une texture plus onctueuse et crémeuse et une douceur en bouche unique !

C’est une race très intéressante…

D’autant plus que la Jersiaise permettrait de diminuer l’empreinte carbone de 20 % par kilo de fromage et dans un troupeau, c’est une vache très douce, très rustique et facile à vivre. Petite et jolie, elle était considérée autrefois en France comme " une vache de châteaux " car fine et élégante elle broutait les pâturages.

Venons-en aux fromages de Xavier…

Il produit des fromages frais nature ou aromatisé (persillade, bruscheta, thym-miel, framboise…) et puis vous trouvez aussi des maquées nature ou babeurre aromatisées au pas, des yaourts, un fromage type comté, un camembert… Et même de la confiture de lait.

C’est pas mal de boulot pour Xavier !

D’autant qu’il veut tout faire dans les règles de l’art et il souhaite travailler comme le faisaient nos grands-parents, c’est-à-dire ne prenant le temps afin de nous proposer des produits de goût. C’est ainsi que pour la fabrication de son beurre, il a racheté une ancienne baratte en bois afin que l’on puisse retrouver dans son beurre la bonne saveur d’antan.

Savez-vous que pour son fromage type comté d’environ 4 k°, Xavier a besoin de 32 litres de lait !

Ici, tout est fait à l’ancienne…

Sa fromagerie est installée au sein de l’entreprise familiale ?

Oui et dans le coin, les gens connaissent bien la ferme de France dans laquelle la maman de Xavier a mis sur pied une ferme pédagogique.

Éducatrice de formation et agricultrice de cœur, elle a voulu lier deux de mes passions, l'éducation et l'agriculture. Ce projet a enfin vu le jour au mois de mai 2012, sous forme de ferme pédagogique où elle est heureuse de vous accueillir dans ce petit coin de paradis soit avec une classe, lors de stage durant les vacances scolaires ou entre amis pour fêter un anniversaire.

Où peut-on retrouver les produits de Xavier ?

D’abord chez lui, à la fromagerie, le samedi matin, dans des commerces locaux mais aussi sur le marché d’Esneux de 13h à 18h… Il est encore temps de vous y arrêter !

Fromagerie la Faytoise

Menage, 56

4140 Sprimont

0479 18 22 34

http://www.fermefrance.be