Spotify atteint les 70 millions d'abonnés payants

À quelques jours de son entrée officielle en bourse, la plate-forme de streaming musical annonce un nouveau record.

"Hello 70 million subscribers". Bonjour aux 70 millions d'abonnés. Le message, posté sur Twitter, est simple et efficace. Mais derrière cette annonce se cache une excellente nouvelle pour l'entreprise suédoise, qui prépare depuis plusieurs mois son entrée en bourse.

Non seulement Spotify vient d'atteindre un nouveau record, mais les abonnés payants s'inscrivent en masse puisqu'en juillet 2016, ils étaient 60 millions. Soit deux millions de nouveaux inscrits par mois. En face, Apple Music, lancé en 2015, compte 30 millions d'abonnés payants.

Apple ne proposant aucune version gratuite de sa plate-forme, ces 30 millions d'inscrits représentent la totalité des membres, là où Spotify continue de proposer une offre financée par la publicité. En juin 2017, l'offre gratuite et l'offre payante totalisaient 140 millions d'utilisateurs.

Que du bon pour Spotify, qui aurait déjà déposé secrètement son dossier d'entrée en bourse auprès de régulateurs américains. Selon Katie Roof, journaliste à Techcrunch, l'entreprise opterait pour une cotation directe. Cette procédure atypique, permet de s'affranchir de certaines contraintes et d'économiser les coûts liés à une entrée en Bourse traditionnelle, comme la rémunération d'une banque d'affaires chargée de recevoir les ordres d'achats de titres et de fixer le prix théorique d'introduction sur les marchés avant les premiers échanges boursiers. La cotation directe s'affranchit de cette étape préalable: les actions sont mises directement sur le marché. Plus simple, la méthode est aussi plus risquée, car le cours du titre est plus imprévisible.

La valorisation de Spotify est, à ce jour, estimée à 20 milliards d'euros.