Soutenez les Diables à la Coupe du Monde en adaptant votre photo de profil Facebook!

En Russie, les Diables Rouges s'apprêtent enfin à monter sur le terrain ce lundi en fin d'après-midi. A trois mille cinq cents kilomètres de Sotchi, vous pouvez soutenir notre équipe nationale sur Facebook! Mode d'emploi.

Les maillots, le grimage et autres accessoires sont sortis et prêts pour les matchs des Diables? Il ne vous reste plus qu'à soutenir les Belges en Russie en personnalisant votre photo de profil.

En plus de choisir le soutien que vous voulez accorder, vous pouvez aussi en choisir la durée. Il vous suffit de cliquer sur "Revenir à la photo de profil précédente" dans une heure, un jour, une semaine ou jamais. Vous pouvez également définir une date et une heure précises de retour à votre photo de départ.

Vous voulez montrer votre soutien aux Diables en personnalisant votre photo de profil? Rendez-vous sur le module de personnalisation!