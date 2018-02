Souffrez-vous de la thyroïde ?

La glande thyroïde est située dans la partie inférieure et antérieure du cou, devant la trachée. Si la thyroïde n’est pas assez active, on parle d’hypothyroïdie. Si elle est trop active, on parle d’hyperthyroïdie, elle produit alors plus d’hormones que le corps en a besoin. Combien aujourd'hui souffre d’hypo ou d’hyperthyroïdie ? Quelles en sont les causes ? Comment savoir si vous êtes malade ? En pratique, voyons que faire avec Magali Castro , Diététicienne.

La thyroïde est indispensable à la vie.

Elle régule la température corporelle, elle élimine les déchets, synthétise les protéines, elle régule le système immunitaire, elle produit l'énergie, ... Les personnes qui souffrent d'hypothyroïdie sont souvent fatiguées, souffrent de frilosité et peuvent prendre facilement du poids.

La prise de sang permet de détecter un éventuel dysfonctionnement mais ce n'est pas imparable. La T3 est l'hormone thyroïdienne active qui doit être aussi prise en considération ce qui n'est pas la norme via ces examens sanguins.

La thyroïde est très vulnérable au stress. Gérer ce stress est indispensable. Si les intestins ne vont pas bien cela se répercute également sur la thyroïde. Tout est lié d'où l'intérêt d'analyser les organes dans leur ensemble !

Il est des ablations partielles ou complètes de la thyroïde. Les nodules c'est une hypertrophie limitée tandis que le goitre est une hypertrophie globale. Les nodules sont des tumeurs et donc il faut être suivi par un endocrinologue.

Des petits tests pour détecter votre profil : Le test de la température corporel à faire pendant 10 jours - notre t° s'échelonne entre 36,1° et 36,7° - prendre sa température avant de se lever - si on va plus vers le 36,1 on sera tendance hypo - vers le 36,7 on sera tendance hyper. Faire le test de la carence d'iode avec la peinture d'iode peut donner des indications aussi.

"Travailler" l'assiette est vraiment important. Une alimentation trop riche en graisse par exemple aura un impact néfaste sur ces problèmes de Thyroïde. Une alimentation saine doit être au menu de tous les jours.

Les aliments à privilégier : les poissons, les algues, le sélénium (noix du Brésil),... Avoir un bon apport en vitamine D et oui on est tous carencé, le zinc via les crustacés et au sein du règne animal, l'iode.