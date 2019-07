Sortez les lunettes de soleil, la crème solaire et direction les plages de Ath et Louvain la Neuve !

Bienvenue à Ath Plage !

Ath plage se divise en 3 grands sites

Cet ancien site qui avait fermé ses portes en 1972, a réouvert ce 11 Juillet 2019.

Rénové et remis au goût du jour le site a gardé ses fondations datant de l'époque.

Venez y faire un tour pour vous détendre ou vous y reposer avec comme seul son celui des oiseaux et de la nature.

L'accès au site de Ath plage est totalement gratuit.

Il est accessible à pied, en vélo et en voiture. Deux accès sont disponibles par le chemin du halage qui donne le long du canal de la Dendre mais également par la rue des sports au numéro 29 accessible en voiture.

Un parking est également disponible pour les voitures avec un accès également pour les personnes à mobilité réduite.

1) L'espace piscine:

L'entrée est de 6 euros pour les adultes et de 3 euros pour les enfants de moins 5 ans. L'entrée est valable toute la journée donc vous pouvez venir et partir comme vous le souhaitez.

Des cabines et un vestiaire sont à votre disposition ainsi que des chaises longues.

La zone piscine est accessible seulement à pieds nus!

Un bar au niveau de la piscine est également disponible ou des boissons et des "en-cas" vous sont proposés. Piscine chauffée : entre 25 et 30 degrés.

Profondeur : 1m20 partout, Longueur: 25 m Largeur : 12 m

⚠️ Un maître nageur est présent toute la journée pour assurer la surveillance de la piscine.

2) L'espace Horeca:

Ouvert de 10h à 20h30 vous propose de nombreuses boissons (softs, bières au fut ou en bouteilles, vins, gins, Cava,..) et de nombreux en-cas ( baguette garnies, pâtes, granita, glaces, planche, bruschetta, chips, bonbons, etc.. Des tables sont à dispositions et de nombreux jeux sont disponibles ( jeu du clou, punching-ball, château gonflable).

3) L'espace Beach:

Avec le terrain de sable qui propose un filet de volley-ball ou de badminton, des goals pour un mini-foot et une table de ping-pong.

Des chaises longues sont disponibles également pour encourager nos sportifs. Des toilettes sèches sont également à disposition ainsi que des urinoirs.

Durant tout l'été, l'équipe d'Ath plage vous accueille du lundi au dimanche de 10h à 21h.

La piscine ferme à 20h, le bar a 20h30. (L'entièreté du site ferme ses portes à 21 heures) .

Toute l'équipe de Ath Plage vous attend nombreux jusqu'au 15 Septembre!

Adresse: rue des sports, numéro 29 à Ath. Suivre les plaques routières : Ath Plage.