Soprano, star préférée des enfants en 2021 en France, deux Belges dans le Top 20

En France, Le journal de Mickey a révélé comme chaque année son classement des personnalités préférées des enfants. Soprano occupe à nouveau la première place mais on distingue aussi Angèle et Olivier Minne dans leurs 20 chouchous.

Les adultes désignent leur personnalité préférée de l’année mais leurs progénitures ont aussi droit à élire leur star favorite. Et c’est le rappeur français Soprano, qui a séduit petits et grands avec son album Phoenix et sa réédition Du Phoenix aux étoiles fin 2019, qui conserve son titre de personnalité préférée des enfants français, de 7 à 14 ans, une distinction déjà reçue en 2020. C’est ce qui ressort notamment du classement publié par Le journal de Mickey et qui paraît ce 24 mars.