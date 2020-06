Soprano et Suarez confirmés pour les Francofolies de Spa 2021 !

Les Francofolies de Spa ont annoncé ce matin la venue de Soprano mais aussi de Suarez le jeudi 22 juillet 2021 pour la prochaine édition du festival.

Soprano était incontestablement l’un des artistes les plus attendus de cette édition 2020 et c’est avec un immense plaisir que les organisateurs confirment qu’il sera bien à l’affiche des prochaines Francofolies de Spa, le jeudi 22 juillet 2021.



Une excellente nouvelle pour ses nombreux fans qui attendaient cette confirmation avec impatience ! Vous retrouverez également le même jour Suarez, le groupe formé autour de Marc Pinilla, qui a récemment sorti plusieurs singles, ainsi que Glauque et Yuzmv.

"Les billets de cette année restent bien entendu automatiquement valables pour 2021 – tant les abonnements que les tickets d’un jour – et il ne faut rien faire pour prolonger leur validité" précisent également les organisateurs dans un communiqué. Plus d’infos sur le site internet de l’événement.