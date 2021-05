Sophie Davant, sans tabou sur son salaire : "Je ne flambe pas"

Dans ce même podcast, Sophie Davant dénonce également l’inégalité salariale encore présente entre hommes et femmes dans l’audiovisuel dont elle a été victime. "J’ai quand même entendu un directeur de la rédaction de France 2 me dire une fois, alors que j’osais demander une augmentation, que mon mari était suffisamment bien payé (NDLR : elle était mariée au journaliste et animateur Pierre Sled avec qui elle a deux enfants). Cela m’avait choquée. Aujourd’hui, je pense que c’est le genre de réflexion qu’on entendrait peut-être plus" dévoile-t-elle.

L’animatrice constate que les femmes ont même plus de mal à oser demander une augmentation alors que "les hommes se posent moins de questions". "On ne vient pas vous proposer une augmentation comme ça. On hiérarchise tellement les choses, on a tellement de choses à gérer dans une journée, entre la vie familiale, les enfants, les soucis, les choses matérielles et organisationnelles à gérer… Ce n’est pas ce qui arrive forcément en priorité" estime-t-elle.

Retrouvez Sophie Davant dans Affaire conclue, tous les jours de la semaine après le JT de 13 heures sur La Une.