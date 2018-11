Sony Pictures Animation va développer la suite et le spin-off de "Spider-Man: New Generation"

Sony Pictures Animation exploite ce nouveau filon...

Le film d'animation "Spider-Man: New Generation" ("Spider-Man: Into the Spider-Verse" en version originale) de Peter Ramsey n'est même pas encore sorti au cinéma - il sera disponible en France le 12 décembre 2018 - que Sony Pictures a déjà commandé de nouveaux projets en lien avec ce long-métrage, révèle Variety.

Suite au buzz suscité par "Spider-Man: New Generation" avant même sa distribution, Sony Pictures Animation a déjà pris ses dispositions pour exploiter ce nouveau filon.

Joaquim Dos Santos, connu pour avoir travaillé sur le dessin animé "Avatar, le dernier maître de l'air" et la série de Netflix, "Voltron", dirigera la suite de "Spider-Man: New Generation" d'après un scénario de David Callaham ("Wonder Woman 1984"). Le personnage de Miles Morales devrait être au cœur de l'histoire. Parallèlement, Lauren Montgomery ("Voltron") est en négociation pour réaliser un projet qui réunira en un film toutes les héroïnes de l'univers de Spider-Man dont Spider-Gwen.

Ainsi, le studio capitalise sur tous les aspects possibles de Spider-Man. "Venom", centré sur un méchant ennemi de l'homme araignée, a battu des records de fréquentation en récoltant depuis le 5 octobre dernier, 822 millions de dollars à travers le monde.

AFP