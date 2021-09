Soixante ans après, Anne retrouve sa rédaction sous une estrade d’école

L’école a été construite fin du 19e siècle s’est agrandie au fil du temps et par manque de place dans certaines classes et notamment en 3e et 4e primaire, la direction a décidé d’effectuer un certain nombre de travaux.

A la destruction de l’estrade la direction a retrouvé des traces écrites d’anciens élèves qui ont donc laissé un témoignage de ce qu’ils ont vécu à la rentrée. " On pense que cela date d’il y a plus ou moins soixante ans car on a réussi à contacter une personne qui avait rédigé une rédaction, dès lors, on peut en déduire que les enfants avaient plus ou moins dix ans " indique la directrice (Source : Facebook L’Avenir Luxembourg)

D’autres objets retrouvés, un message temporel : des brindilles, un vieux buvard, une boîte d’allumettes (composé de billets de tombola).

Une bien belge histoire : l’école a retrouvé qui avait écrit l’une de ces rédactions et parmi tant d’autres, en prenant différents contacts, elle est tombée sur une ancienne élève Anne Sevrin. Qui par ailleurs se demande : " pourquoi il y a autant de fautes d’orthographe dans son travail ".

Même si Anne Sevrin n’a plus en tête le sujet de la rédaction, elle se souvent qu’il était question de savoir pourquoi les élèves étaient contents de retrouver leurs professeurs et leurs souvenirs de vacances. Nos confrères de l’avenir indiquent également : " qu’Anne se souvient des noms de deux enseignantes qui la replongent dans le passé. Un passé où l’on allait à l’école tous les jours même le samedi matin. " ( source : l’avenir).

