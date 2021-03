SOFICO sensibilise au danger de la vitesse excessive aux abords des chantiers

En mars, SOFICO lance une campagne de sensibilisation auprès des usagers de la route afin de rappeler l’importance de ralentir à l’approche des chantiers et de respecter les limitations de vitesse imposées.

"Avec les beaux jours qui reviennent, les chantiers vont faire leur réapparition afin d’assurer à l’ensemble des usagers des infrastructures de qualité. Il faut penser à toutes les personnes qui œuvrent à notre sécurité et à notre mobilité et surtout à lever le pied lors du passage à côté de ces chantiers" évoque le Ministre wallon de la Mobilité, Monsieur Philippe Henry, dans un communiqué publié par SOFICO qui met l’accent sur les chantiers de courte durée, parfois mobiles, susceptibles de surprendre les usagers et nécessitant une grande vigilance.

Pour marquer les esprits, ce sont de vraies images qui sont utilisées sur les affiches en bord d’autoroutes et des principales nationales de Wallonie ainsi que dans une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux. Cette vidéo permet d’appréhender les dangers comme si vous étiez dans la peau d’un agent de terrain via des images prises par des agents équipés de caméras pendant leurs interventions.