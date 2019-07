Slimane et Vitaa dévoilent une chanson en hommage à Maëlys !

Slimane et Vitaa ! - © Tous droits réservés

VITAA & SLIMANE - Maëlys (version acoustique) - 30/07/2019 Découvrez la version acoustique de "Maëlys", "VersuS" disponible en précommande : https://versus.lnk.to/VersusAlbum L'album duo "VersuS" disponible le 23.08.19 ---------------------------------------------------------------------- VITAA x SLIMANE en concert à travers toute la France, la Belgique et la Suisse dès mars 2020 ! Billetterie disponible : https://smarturl.it/VersusTour ---------------------------------------------------------------------- VersuS, les confessions musicales de Vitaa & Slimane, deux artistes que le destin a décidé de réunir le temps d’un album duo. VersuS Tour, une tournée des zéniths à deux. Un spectacle musical unique mettant en scène les interprètes du tube « Je te le donne ». Un rendez-vous exceptionnel que vous donnent Slimane et Vitaa le temps d’une série de concerts uniques à travers toute la France, la Belgique et la Suisse dès mars 2020. ---------------------------------------------------------------------- https://www.facebook.com/VitaaOfficiel https://instagram.com/Vitaa https://twitter.com/Vitaa Snapchat : VitaaOfficiel ---------------------------------------------------------------------- http://po.st/SlimaneFB http://po.st/SlimaneTW http://po.st/SlimaneINST Snapchat : Slimanesnap