Slimane en interview dans le "Tip Top" !

Le talentueux coach de The Voice Belgique publiait son deuxième album "Solune" le 26 janvier dernier... Vous en connaissez déjà "J'en suis là" et "Viens on s'aime"...

C'est dans ce cadre que nous avons rencontré Slimane !

Il sera dans :

- le Tip Top Le Classement ce samedi 03/03 entre 10h30 et 13h00

- le Tip Top La Quotidienne du lundi 05/03 au jeudi 08/03 entre 19h et 20h !

En attendant voici déjà quelques extraits en vidéo ci-dessous !

Slimane sera en concert le 9 mars au Forum de liège et le 4 mai à Forest national à Bruxelles.