Slimane annonce faire une pause dans sa carrière après la sortie de son dernier morceau

Depuis hier, c’est l’interrogation pour les followers du chanteur sur Instagram. Slimane a en effet supprimé tout le contenu de sa page. Dans la foulée, Slimane a annoncé faire une pause dans sa carrière, mais compte bien revenir ! Il va d’ailleurs sortir, dans quelques heures, un dernier morceau au titre évocateur.

Il y a quelques mois, sa comparse Vitaa et lui avaient déjà annoncé mettre fin à leur duo qui avait pourtant enchaîné les tubes. Mais ça n’a visiblement pas semblé suffisant à Slimane, qui vient donc d’annoncer qu’il a "besoin d’une pause". Dans un premier temps, c’est donc son compte Instagram qui a été complètement vidé. Sa photo de profil n’affichait plus rien d’autre qu’un écran noir. De quoi inquiéter les fans et les internautes.