Sixième single d'affilée pour Angèle !

Mis à part Stromae qui avait extrait 7 singles de son album "Racine Carée" entre 2013 et 2015, il est assez rare de voir nos artistes aligner 6 singles d'affilée issus du même album !

Ce tour de force vient d'être réalisé par Angèle qui nous gratifie d'un nouvel extrait de son premier album "Brol" paru en 2018.

Après "La loi de Murphy", "Je veux tes yeux", "La thune", "Jalousie" et "Tout oublier" voici "Balance ton quoi", un titre bien d'actualité puisqu'il fait référence au hashtag #BalanceTonPorc et s'intègre parfaitement dans la continuité de la journée mondiale des droits de la femme qui s'est tenue le 8 mars dernier.

On peut d'ailleurs voir Angèle porter un t-shirt au message lourd de sens sur la pochette de ce nouveau titre : "Women need more sleep than men because fighting the patriarchy is exhausting" !

Angèle sera en concert complet ce 25 mai à Forest National, le 29/06 au Festival Rock Werchter, le 21/07 aux Francofolies de Spa et le 19/11 au Palais 12 à Bruxelles !

En attendant, découvrez tout de suite "Balance ton quoi" ci-dessous