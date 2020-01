Dans les années 50, des chercheurs américains ont mené une étude qui a mis en lumière le lien entre le stress et l’apparition de problèmes cardiovasculaires. Au cours de cette étude, les chercheurs ont comparé les rythmes de vie de deux catégories de personnes : les individus de type A, stressés au quotidien dans une vie qu’ils considèrent comme une compétition et les individus de type B, plutôt introvertis, détendus, qui ne considèrent pas leur vie comme une lutte.

Ces pathologies dermatologiques sont en effet directement associées à l’état d’anxiété de ceux qui en souffrent. Parfois, ces troubles peuvent devenir plus handicapants et le stress peut provoquer des crises de démangeaisons, voire même des chutes de cheveux.

De nombreuses études ont mis en lumière des conséquences inattendues sur le système immunitaire. L’anxiété, lorsqu’elle est chronique, favorise ainsi une déficience du système immunitaire et l’organisme devient plus affaibli par certaines maladies.

Il est des solutions…

Si le stress génère des maladies, ce n’est pas une fatalité. - © Adam Hester - Getty Images/Tetra images RF Si le stress génère des maladies, ce n’est pas une fatalité. - © Flashpop - Getty Images Si le stress génère des maladies, ce n’est pas une fatalité. - © IvelinRadkov - Getty Images/iStockphoto

Si vous êtes du genre stressé(e), ces quelques lignes pourraient venir amplifier quelque peu votre niveau d’anxiété et ce n’est pas le but recherché.

Prendre cependant conscience de l’impact négatif du stress sur notre santé, c’est déjà se mettre en bonne condition pour s’en détourner et s’ouvrir ainsi à des solutions qui pourront chouchouter notre Bien-Etre. Ce serait dommage de passer à côté !

Il en est tout un panel, ça c’est la bonne nouvelle et chacun pourra selon affinités opter pour l’une ou l’autre solution afin de mieux gérer son stress sur le champ.

Ces anti-stress :

La cohérence cardiaque dont on vous parlait il y a quelques jours et qui sait y faire en quelques minutes, la sophrologie, la méditation, le sport – l’exercice physique qui est primordial, le yoga du rire, la danse, la luminothérapie, voir ses amis et partager quelques tranches de rire, les voyages ou petites balades,… Il y en a pour tous les goûts et toutes les envies. Libre à vous de cumuler les plaisirs sans modération aucune.

Juste à tout un chacun de prendre vraiment sa vie en main, de passer à l’action et d’intégrer quotidiennement un petit rituel bien-Etre.

Et donc, de faire tout simplement de soi la priorité du jour !

A votre bonne santé.