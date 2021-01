Shy’m dévoile son ventre rond tout en sobriété sur ses réseaux

Shy’m est sur le point d’accoucher et la chanteuse multiplie les clichés sobres et tendres de son ventre rond sur son compte Instagram, tout en semant le doute sur le sexe de son futur bébé.

L’autrice-compositrice-interprète française est l’une des nombreuses stars qui attendent un bébé en 2021. En octobre 2020, elle avait annoncé sur ses réseaux sociaux l’arrivée de cet heureux événement avec un nouveau single, intitulé BOY.

À 35 ans, Shy’m sera maman pour la première fois et l’artiste semble on ne peut plus comblée d’accueillir son premier enfant, qui devrait être, comme le nom du single l’indique, un garçon.