Shy’m a accouché d’un petit garçon et dévoile un premier cliché !

Maman pour la première fois, Shy’m a annoncé l’heureuse nouvelle en pleine nuit sur ses réseaux. La chanteuse de 35 ans a donné naissance à un petit garçon dont le prénom n’a pas encore été révélé.

Alors qu’elle avait tenu sa grossesse secrète jusqu’au 23 octobre dernier, Shy’m avait lâché une petite bombe en annonçant non seulement son retour avec le single "BOY", mais aussi un ventre rond, dont elle a dévoilé plusieurs clichés tout en sobriété depuis.

Mais l’heureuse nouvelle que de nombreux fans attendaient avec impatience est arrivée, le bébé est enfin né ! C’est au travers d’un cliché révélant la petite main du nourrisson en compagnie de sa maman que la chanteuse a fait part du nouveau grand chapitre de sa vie.

"Enterrés mes peines et chagrins égoïstes, Adieu futile, nombril, ombre mélancolique", peut-on lire en légende du post qui en a fait fondre plus d’un. Shy’m dévoile la date de naissance du petit, à savoir le 22 janvier 2021, avant de conclure joliment : "…et depuis, les plus belles cernes de ma vie. Neuve, vivante, à toi, merci"