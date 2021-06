Sharon Stone en a marre qu'on adule Meryl Streep : "Si vous dites 'Meryl' tout le monde tombe par terre"

En pleine promotion de son autobiographie The Beauty of Living Twice, Sharon Stone a accordé une interview au site canadien Zoomer. Interrogée sur sa carrière, l'actrice de 63 ans s'est emportée au moment d'évoquer son duo avec Meryl Streep dans The Laundromat, paru en 2019.

Sharon Stone a toutefois nuancé sa réflexion : "Je pense que Meryl est une femme et une actrice incroyablement merveilleuse. Mais à mon avis, très franchement, il y a d’autres actrices tout aussi talentueuses que Meryl Streep. Toute l’iconographie Meryl Streep fait partie de ce que Hollywood fait aux femmes". L'actrice regrette ainsi que celle qui a remporté 3 Oscars et 9 Golden Globes soit la seule femme mise en avant par l'industrie cinématographique.

"Ça m’amuse la façon que vous avez de formuler ça. Vous n’avez pas dit : 'Meryl a enfin pu travailler avec Sharon Stone'. Ou nous avons 'finalement pu travailler ensemble'. Parce que c’est comme ça que sa vie s’est déroulée, elle a été construite pour qu’on se dise 'Tout le monde veut travailler avec Meryl'. Je me demande si elle aime ça ? Tout a été fait de telle sorte que nous devions tous envier et admirer Meryl parce que seule Meryl a pu être la meilleure . Et tout le monde devrait être en compétition avec Meryl" s'est exclamée la comédienne de 63 ans, célèbre pour son rôle de la sulfureuse Catherine Tramell dans Basic Instinct de Paul Verhoeven , réalisateur néerlandais qui revient avec Benedetta avec Virginie Efira à l'affiche .

Sharon Stone va même encore plus loin en citant d'autres actrices qui mériteraient d'avantage d'engouement de la part d'Hollywood et des médias. "Viola Davis est tout à fait aussi forte en tant qu’actrice que Meryl Streep, Emma Thompson, Judy Davis, Olivia Colman, Kate Winslet, put*in. Mais si vous dites Meryl, tout le monde tombe par terre" déplore-t-elle.

L'actrice, qui a joué notamment dans Total Recall, Casino ou Largo Winch 2, se juge même meilleure que la comédienne phare de Mamma Mia! et Out of Africa pour un aspect : celui du rôle de méchante. "Je suis une bien meilleure méchante que Meryl et je suis sûr qu’elle le dirait elle aussi. Meryl n’allait pas être bonne dans Basic Instinct ou dans Casino. C’était sûr que j’étais meilleure qu’elle pour ces rôles. Et je le sais. Et elle le sait".

Enfin, l'actrice et productrice américaine de 63 ans a pointé du doigt sa consœur sur son inaction par rapport au mouvement #MeToo, soupçonnée d'avoir été au courant des dessous de l'Affaire Weinstein. "Je suis sûre que Meryl a une histoire. Mais si Meryl vous la racontait, elle ne serait plus la Meryl qu’on veut qu’elle soit, et elle n’aurait plus ces boulots. Meryl ne peut pas être le fer de lance, parce qu’alors elle n’aurait plus ces emplois".