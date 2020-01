"Shape'n Go"... Un fast food sain voit le jour à Charleroi !

Un concept unique en Belgique

Shape’n Go est un fast-food d’un nouveau genre qui vous propose un menu sain. Vous pouvez aussi composer votre plat sur mesure en choisissant les ingrédients et les quantités qui correspondent à vos envies et vos besoins !

Jeune entrepreneur de 22 ans, Aurélien Luz est ancien grand sportif. Il explique à Philippe Jauniaux que fast food et diététique ne sont pas antinomiques ! Après 4 ans de réflexion et de travail, Shape'n Go, un espace de restauration original, a vu le jour en plein coeur du tout nouveau Décathlon de Charleroi. Ce centre sportif à par entière accueille énormément de monde souhaitant prendre soin de son corps et de sa santé !

Vous n'avez pas toujours le temps de cuisiner ? Shape'n Go propose une véritable alternative pour manger sur le pouce sans se ruiner la santé ni le portefeuille. Les recettes sont réalisées en collaboration avec un chef cuisinier et un nutritionniste. A partir de 5 euros, des repas complets sont proposés dans 6 boxs de couleurs différentes à tester de toute urgence :-)

Pour toute information complémentaire...

-> La page FaceBook https://www.facebook.com/shapeandgo.be/

-> Le site https://shapeandgo.be/fr