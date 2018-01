Seringues souillées : pas dans le sac bleu PMC !

Intradel/zero déchet

Pour rappel, Sitel est le centre de tri des PMC collectés sur la zone Intradel. Les déchets d’emballage du sac bleu PMC y sont triés mécaniquement mais aussi manuellement : des trieurs manipulent les déchets pour les trier en fonction des différentes matières.

Un des problèmes rencontrés par le personnel qui travaille sur la chaine de tri sont les accidents de travail liés à des coupures mais aussi à des piqûres causées par des seringues que l’on retrouve malheureusement dans le sac bleu PMC. Ce problème, non seulement nuit au processus de traitement des déchets mais est surtout dangereux pour la santé des travailleurs.

Il faut savoir que se piquer avec une aiguille usagée peut provoquer une infection à différents virus comme l’hépatite B, l’hépatite C et même du VIH. Donc, la prévention est de mise et chaque citoyen qui est confronté à ce type de déchet dangereux, les seringues usagées doit avoir un comportement responsable en se débarrassant des aiguilles ou des seringues entières via la filière adéquate et non pas les jeter dans son sac bleu PMC.

Comment faire :

Les pharmacies vendent des petites boites jaunes spécifiques pour emballer les seringues usagées. 2 volumes de boites sont proposés : 2 ou 4 L en fonction des besoins. Une fois remplie, cette boite est à ramener à la pharmacie qui va se charger du traitement de ces déchets spécifiques. Les pharmacies faisant partir du réseau Solidaris fonctionnent comme cela. Si vous allez dans une autre pharmacie, le mieux est de poser la question pour savoir comment ça se passe.

Une autre solution est de placer les seringues usagées dans un bocal en verre fermé pour éviter tout risque de piqures et de l’amener ensuite au Recyparc. D’un point de vue sécurité, cette solution n’est pas aussi optimale que la boite jaune car le bocal en verre est plus fragile, il peut se briser et présenter un risque pour le travailleur qui manipule le bocal et donc nous conseillons vivement d’utiliser la boite jaune qui, elle, est vraiment adaptée pour ce type de déchets dangereux.

Retrouvez tous nos conseils zéro déchet sur www.intradel.be/zerodechet