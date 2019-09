Selon une étude, les Américains porteraient plusieurs fois le même sous-vêtement.

Porter des sous-vêtements trop longtemps est une mauvaise habitude à éviter. Pourtant, presque la moitié des Américains reconnaissent les garder plus de deux jours d'affilée, selon un sondage américain.

Changez-vous de culotte tous les jours ? A cette question intime, les Américains apportent une réponse qui devrait rebuter les plus soucieux en matière d'hygiène. Un sondage réalisé par la marque de sous-vêtements Tommy John révèle que près de la moitié des Américains n'ont pas le réflexe quotidien de changer de sous-vêtements. 45% d'entre eux reconnaissent sans rougir porter deux jours d'affilée les mêmes dessous. 13% avouent même garder les mêmes pendant plus d'une semaine ou plus !

“Il est crucial de rafraîchir sa garde-robe de sous-vêtements tous les six mois à un an pour s’assurer que vous êtes protégés des infections et des risques pour la santé. Les femmes doivent spécialement faire attention étant donné qu’elles courent plus de risque d’avoir des problèmes de santé à cause de sous-vêtements sales que les hommes.”