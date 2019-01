Selectos : la start-up liégeoise qui vous aide à choisir les meilleurs produits !

Fini de passer des heures à la recherche d'un produit. Le site web Selectos compare une panoplie de produits et sélectionne pour vous les meilleurs du marché !

Produits d’électroménager, articles de cuisine, accessoires de sport ou encore objets beauté font partie de la panoplie d’articles passés au peigne fin par les rédacteurs de Selectos afin de vous proposer un classement des meilleurs produits du marché ! Finies les heures de recherches ardues et terminé le tri de multiples infos contradictoires, Selectos fait le travail préliminaire pour vous. Il ne vous reste plus qu’à consulter leurs comparatifs, complets et précis, et à faire votre choix parmi les produits soigneusement sélectionnés, selon votre budget. Et devinez quoi ? Tout cela vous est proposé gratuitement !

Pour offrir une aide optimale à ses lecteurs, Selectos prend à coeur son rôle de conseiller en répondant à toutes vos questions et commentaires afin de vous guider au mieux. Depuis ses débuts, l’entreprise a ainsi aidé plus de 50 000 personnes à faire de meilleurs achats ! Alors, pourquoi pas vous ?

“ Notre mission est d'aider les gens à trouver les produits qui correspondent au mieux à leurs besoins. Nos valeurs clés sont l’impartialité, la véritable volonté d’aider les gens, et la rigueur de recherche”

Robin Lespagnard, fondateur de Selectos (voir vidéo ci-dessous)



Visité par plus de 10 000 personnes chaque jour, Selectos se positionne comme l'un des seuls sites francophones offrant une réponse pertinente aux consommateurs à la recherche de conseils d’achat sérieux et impartiaux. Début 2019, cette entreprise auparavant connue sous le nom de Chromebookeur a décidé de faire peau neuve en adoptant un nouveau nom et une nouvelle identité. Autrefois spécialisée dans le domaine du high-tech, cette start-up a élargi ses ambitions et propose désormais des comparatifs sur un panel de produits de plus en plus large. Et ce n'est que le début ! Le fondateur Robin Lespagnard déborde d'idées pour rendre ce site plus utile, et pour plus de personnes, toujours avec l’objectif de vous aider à dénicher de meilleurs produits. Notez que ce changement de nom annonce aussi la volonté d’un développement à l'international, alors suivez de près cette start-up audacieuse !

Retrouvez toutes les infos sur le site : www.selectos.eu