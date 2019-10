La vie du bon côté - Se ressourcer par la voix - La vie du bon côté - 09/10/2019 - 07/10/2019 La vie du bon côté - Se ressourcer par la voix - Julie Verkist est Art-thérapeute par la voix et pratique des soins de ressourcement et d’apaisement par la voix… Libérer sa voix nous fait prendre soin de nous et en explorant notre champ énergétique, on peut augmenter notre ressenti et ainsi améliorer notre relation à l’autre !