Se faire de la bile pour rien !

· Régularise votre niveau de vitamines essentielles et minéraux: le fer et le cuivre.

§ Détoxification du sang: Véritable filtre, le foie récupère et élimine de nombreuses toxines. Métabolise l'alcool et d'autres drogues et produits chimiques, neutralise et détruit les substances toxiques.

Le foie est constitué d’un lobe gauche et d’un lobe droit. La vésicule biliaire est située au niveau du lobe droit et sert de réservoir à la bile.

Le Foie pèse +/- 1,5kg et mesure environ 10cm, il est localisé sous le diaphragme et traverse la cavité abdominale sur toute sa largeur.

SALE TEMPS POUR LE FOIE

En médecine traditionnelle chinoise :

le foie est le "général des armées".

Sa mission suprême est de réguler la circulation du sang et la répartition de l’énergie.

Il agit comme une éponge, stockant ou restituant du volume sanguin au gré des besoins de l’organisme : en phase d’activité physique, il libère du sang pour nourrir les muscles. Au repos, il rappelle le sang pour le filtrer et en éliminer les déchets.

Dans la vision chinoise, le foie gouverne muscles et tendons, par son rôle d’activateur du calcium et du magnésium dans les phénomènes de contraction musculaire.

À foie équilibré, muscles et tendons souples et toniques.

Inversement, des contractures et des raideurs, des crampes ou des tendinites peuvent être signe d’un foie en souffrance. Lequel se manifeste aussi par des altérations de la vision, allant de la fatigue visuelle chronique à la myopie.

Le foie est également une éponge dans le domaine des émotions.

Il encaisse les sollicitations extérieures et son état conditionne fortement la manière dont nous y réagissons. Un déséquilibre du foie, et de son associée la vésicule biliaire, peut entraîner des troubles émotionnels significatifs. Une énergie du foie en excès provoque de l’irritation, de l’impatience, de l’agitation et une colère exprimée, pouvant aller jusqu’à la tyrannie. Au contraire, un état de vide du foie produit l’indécision, l’anxiété, la frustration. La colère est rentrée et peut évoluer vers une véritable prostration.

Un foie en bonne santé produit un jugement et une volonté sûrs, et réduit les risques de "se faire de la bile" pour rien.

Un foie sain est la condition sine qua non d'une bonne santé.

Des milliers de substances toxiques surchargent le foie, l'empoisonnent,... Il est incapable de reconnaître toutes ces substances, il ne sait qu’en faire, comment les recycler. De quoi être rapidement débordé. Comme si cela ne suffisait pas, on mange plus (plus de calories donc plus de travail pour le foie), de façon irrégulière, intempestive, sans tenir compte des rythmes du "chef" de notre santé - Comment, dans ces conditions, ne pas faire un foie gras (stéatose), gros et sensible au palper

Le foie est responsable de plusieurs fonctions importantes. Il convertit les sucres en glycogène et il entrepose celui-ci jusqu'à ce que le corps en ait besoin. Le foie produit également certaines substances chimiques nécessaires à la dégradation de la nourriture et de l'alcool, au retrait des toxines nuisibles du sang et il produit des protéines qui aident le sang à coaguler convenablement.