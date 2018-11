Se décrotter le nez est dangereux pour la santé !

Se décrotter le nez, un geste anodin… semble-t-il. Mais attention ! Des scientifiques viennent de découvrir que les conséquences de cette manie peuvent être plus graves qu'on ne le pense… Explications.

Dès que vous voyez votre enfant occupé à se décrotter le nez, vous le reprenez immédiatement d'un " Non, pas les doigts dans le nez ! " bien appuyé. Car vous trouvez que cette manie, qui affecte souvent les enfants – et pas seulement – n'est pas une preuve de bonne éducation. Une récente étude conduite à Liverpool (Grande-Bretagne) par des médecins vous donne entièrement raison, mais cette fois, pour des motifs autrement plus sérieux.

Les chercheurs ont en effet découvert que se décrotter le nez pouvait être un mode de transmission de Streptococcus pneumoniae, la bactérie responsable de la pneumonie.

L'étude, publiée dans European Respiratory Journal, a été conduite sur 40 volontaires, tous mis en contact avec la bactérie Streptococcus pneumoniae de façons différentes : en respirant par le nez une serviette mouillée, par un contact sec entre la bactérie et leurs mains, en se grattant le nez avec le doigt.

Un mode de transmission méconnu - pour peu ça nous passait sous le nez !

Résultat : tous les participants exposés à la bactérie étaient susceptibles de contracter une pneumonie. C'est la première fois qu'une étude établit que la transmission de la bactérie peut se faire par un contact sec. Jusque-là, on savait que la pneumonie se transmettait par l'inhalation de gouttelettes projetées lors d'un éternuement ou d'une toux.

Mais pour les parents, il est important de savoir qu'" il est possible que les enfants transmettent le pneumocoque par les mains. Cela peut être important lorsque les enfants sont en contact avec des parents âgés ou avec un système immunitaire affaibli ", a déclaré la chercheuse principale, le Dr Victoria Connor.

Une raison de plus d'insister sur une bonne hygiène des mains. Et de rappeler aux parents la nécessité de nettoyer régulièrement les jouets des enfants.

