La twictée: l'orthographe en 140 signes!

La Revue de presse - Le 8-9: la revue de presse - 18/04/2019 Tous les matins dans le "8-9", on passe la presse en revue. Ce matin: La DH : Toujours plus de fous en rue Sudpresse : Faut-il que les SDF s'enflamment pour qu'on leur vienne en aide ? La Libre : l'abondance des dons pour notre dame crée la polémique Sudpresse: Faut-il que les SDF s'enflamment pour qu'on leur vienne en aide ? L'Avenir : la twictée Le Soir : horlogerie 2019 : le retour de l'âge de bronze La DH : on est pas là pour supprimer la folie