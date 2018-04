Scène surréaliste en D3 russe : Le ballon du match apporté par... un ours brun

Nous sommes en troisième division russe. La rencontre entre Masjoek KMV et le FK Angoesjt débute dans quelques instants, mais il manque le ballon du match…

Contre toute attente, un ours brun débarque avec son dresseur et se pose au bord du terrain. L’imposant animal applaudit en direction du public, embrasse le ballon et le donne à l’arbitre de la rencontre, visiblement à l’aise à côté de l’ours. Une scène totalement surréaliste.

Pour la petite histoire, le FK Angoesjt s'est imposé 0-3 sur la pelouse de Masjoek KMV.

Article original à lire sur RTBF Sport