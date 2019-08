Scarlett Johansson est l'actrice la mieux payée du monde !

A 34 ans, Scarlett Johansson confirme son statut d’actrice super star et super payée !

D’après le classement annuel établi par le magazine économique Forbes, l’interprète de "Black Widow" dans la saga "Avengers" est l’actrice la mieux payée au monde pour la deuxième année consécutive, grâce notamment au triomphe planétaire du récent "Avengers : Endgame". Un rôle qu’elle a retrouvé cet été pour le tournage d’un film dont elle sera la vedette et qui sortira en mai 2020.

Avec des revenus estimés à 56 millions de dollars du juin 2018 à juin 2019, soit 15,5 millions de plus que sur la même période de l'année précédente, Scarlett Johansson devance dans ce classement Sofia Vergara, vedette de la sitcom "Modern Family" (44,1 millions de dollars) ainsi que Reese Witherspoon (35 millions) et Nicole Kidman (34 millions), partenaires dans la série "Big Little Lies".

Forbes souligne tout de même que si les comédiennes faisant partie du top 10 ont toutes gagné cette année plus de 20 millions de dollars, les inégalités salariales existent aussi à Hollywood ! Malgré le montant impressionnant de ses cachets, Scarlett Johansson n’arrive en effet qu’au huitième rang du classement mixte. Classement pour l'ensemble des comédiens, hommes et femmes confondus.