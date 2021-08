Scarlett Johansson enceinte : son mari officialise la rumeur sur scène

Une discrétion qui n’est pas passée inaperçue pour le média people Page Six, qui annonçait en juillet 2021 que la star américano-danoise attendait un deuxième enfant.

L’actrice, réalisatrice et productrice de 36 ans est enceinte de son deuxième enfant. C’est son époux, Colin Jost, qui a confirmé la nouvelle lors d’un spectacle donné dans le Connecticut.

Le 15 août dernier, Colin Jost se produisait sur scène, au Ridgefield Playhouse, dans le Connecticut. Lors de son spectacle, il a annoncé que Scarlett Johansson était bien enceinte, rapportent US Weekly et Page Six : "Nous allons avoir un bébé. C’est excitant" aurait-il lancé au public selon un spectateur.

Il s’agit du premier enfant pour le comédien, mais du deuxième pour la star de Marvel. Elle avait déjà donné naissance à une petite Rose née en 2014, de son union avec l’éditeur français Romain Dauriac.

Mariée en octobre 2020 à Colin Jost, Scarlett Johansson s’était déjà mariée en 2008 à Ryan Reynolds et au père de son premier enfant en 2014, avant de rompre en 2017.