Saveurs de chez nous : La Ferme Demoitié à Ouffet et une nouvelle liqueur de chocolat 100% belge et bio !

Ouffet : La Ferme Demoitié

Aujourd’hui nous repartons vers Ouffet dans un endroit est magnifique, où les vieilles fermes en pierre de pays sont magnifiquement conservées dans un paysage idyllique. … C’est dans une de ces belles fermes que Sébastien Demoitié fabrique du beurre au lait cru, des yaourts, à partir de lait bio.



Quelle est la particularité de l’élevage de Sébastien ?

D’abord, ici tout est bio et les vaches sont nourries avec de l'herbe, des légumineuses et des céréales bio produits par Sébastien. Petit plus, dès que la météo le permet, tout ce beau cheptel gambade joyeusement dans les prés aux alentours.

Sébastien milite également pour un prix plus juste ?

Loin d’être passéistes, les Demoitié vont de l’avant et n’hésitent pas à demander des prix plus justes pour leur travail. C’est ainsi que Sébastien travaille en coopérative avec 50 agriculteurs bio, pour Biolé qui leur permet de mieux valoriser leur lait. Mais Sébastien ne vend pas tout son lait à la coopérative et en garde une partie qu’il transforme à la ferme en beurre et yaourts.

Où peut-on retrouver les produits de la ferme Demoitié ?

D’abord dans un magasin qu’il a aménagé dans sa ferme et où il vend ses yaourts, beurre salé ou doux, maquées, fromages frais … Mais il distribue également ses produits par le biais des Point Ferme dont le réseau s’étend, de plus vous retrouvez encore ses yaourts et beurres dans des épiceries bio.

Vous nous rappelez ce qu’est le PointFerme ?

PointFerme est une coopérative à finalité sociale regroupant des producteurs du Condroz liégeois. Ils ont été sélectionnés pour la qualité de leur mode de culture. PointFerme est une coopérative ouverte à tous les agriculteurs de la province de Liège. Régulièrement, de nouveaux coopérateurs viennent renforcer et augmenter la diversité de produits.

Ferme Demoitié

Lizin 2, 4590 Ouffet

0494 282 622

https://www.pointferme.be/

Retrouvez les Saveurs de Chez Nous sur RTC : https://www.rtc.be/saveurs_de_chez_nous_c_319.html

A voir le mercredi à partir de 18h30, toutes les demi-heures, juste après le JT et jusqu’au lendemain. Ensuite vous le retrouvez en ligne sur le site de RTC.