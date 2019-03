Saveurs de chez nous : Douceurs pour intolérants et plaisirs glacés

De plus en plus de personnes sont intolérantes tantôt au lactose, tantôt au gluten et pourtant elles ont aussi envie d’un petit dessert ou d’une petite gourmandise. Mais voilà, ce que proposent les grandes surfaces n’est pas toujours à la hauteur de leurs attentes. C’est là que Frédérique Leboulle entre en jeu.

Frédérique est pâtissière ?

Pas du tout et comme souvent, l’idée est née par hasard lorsqu’on lui découvre une intolérance au lactose à l’âge de 40 ans. Après avoir fait le tour des rayons destinés aux intolérants, elle se rend compte du peu de choix qu’ils proposent et elle commence à confectionner de petites douceurs pour elle… Ensuite, elle les partage avec des amis et de fil en aiguille, Frédérique fabrique des pâtisseries et des confiseries sans lactose et/ou sans gluten mais aussi sans sucre… Un bonheur pour les intolérants et les autres car ses desserts sont délicieux !

Mais quelle est sa formation ?

Frédérique est comptable et occupe un job à temps plein, c’est donc après journée qu’elle pâtisse avec passion. Pour respecter les règles de l’Afsca, elle monte un petit atelier dans sa maison et entre chaque production, elle renettoie à fond tout son atelier afin d’éviter toute contamination croisée.

Développe-t-elle une gamme importante de produits ?

Cela va des macarons aux gaufres de Liège en passant par les Tiramisu, les cookies, les nougats, les orangettes, le massepain enrobé, les chocolats type bounty… Son assortiment est important et varie au fil des saisons. Elle ne manque pas d’annoncer ses nouveautés sur sa page FB.

Ok pour les intolérants mais pour les autres ?

Tout le monde peut en manger mais surtout, tout le monde adore cela car il est souvent impossible de goûter la différence entre un produit traditionnel et un pour intolérants. Lorsque vous recevez, c’est très agréable de pouvoir servir le même dessert à tous.

Où peut-on retrouver ces Caprices ?

D’abord chez Frédérique, pour cela il vous suffit de l’appeler ou de prendre contact via sa page facebook. Ensuite, vous la retrouvez sur des marchés et manifestations ponctuelles et enfin, vous retrouvez également ses produits dans les rayons de certaines grandes surfaces. Envoyez-lui un petit message et elle vous signalera ce qui est le plus simple pour vous.

