Saveurs de chez nous : des pralines de glaces et des produits pour intolérants !

Tout a commencé un peu par hasard car Sophie aime la glace et son mari adore le chocolat… Ils se sont dit que se serait sympa d’allier les deux et quoi de mieux qu’une praline ? Le résultat est bluffant et tellement sympa à offrir ! Ces pralines peuvent se manger dès la sortie du congélateur. Il n’est pas nécessaire de les sortir à l’avance comme vous le feriez avec de la glace.

Elle utilise uniquement du lait, du sucre, des œufs, de la crème fraiche et la matière première (fruits, chocolat, biscuits, sirop, …) et n’ajoute aucun colorant ni arôme artificiel. Sophie n’utilise que de vrais produits, des fruits frais tant que possible, elle laisse fondre le chocolat dans le lait pour la glace au chocolat…

Au départ, Sophie est psychologue de formation et travaille dans l’enseignement à Seraing mais comme bien d’autres, c’est à l’approche de la quarantaine qu’elle a effectué un virage à 180° et qu’elle a souhaité se lancer dans un projet plus manuel et créatif. Comme elle aimait les douceurs, c’est vers la glace qu’elle s’est tournée avec succès.

C’est à les Waleffes, un de ces jolis village hesbignons entre Waremme et Hannut, c’est là Sophie a ouvert son atelier " Les folies de Sophie " où elle confectionne et vend ses succulentes glaces.

Bassenge

Cette fois, nous partons à la rencontre de deux cousins : Gianni et Giuseppe qui se sont lancé dans la vente en ligne de produits pour personnes intolérante ou lactose et/ou au gluten.



C’est dans l’air du temps…

Ils ont tenu à ne proposer que des produits de grande qualité et pratiquement inconnus sur le marché belge car ils importaient des produits tous droits venus d’Italie.

Au fil du temps, ils agrandissent leur gamme avec des produits bio et locaux de chez nous et d’autres produits végan.

Comme ils ne possèdent pas de boutique (et c’est un choix délibéré), ils vendent en ligne et afin de se faire connaître du plus grand nombre, ils se lancent dans une campagne de communication pour le moins innovante.



Ils vont faire de la pub ?

Oui et non. Ils vont vous proposer de gagner des box d’une valeur de 40€. En clair : le samedi 6 avril, une centaine de box thématiques (sans gluten, sans lactose ou bio) seront offertes et livrées gratuitement chez vous et ce, sans aucune obligation d’achat. De plus dans votre box, vous découvrirez un bon de 5€ à déduire de votre éventuelle prochaine commande.



En fait c’est une autre forme de publicité

Et leur souhait est de rencontrer les gens, c’est pour cela qu’ils livrent gratuitement dans un rayon de 120km autour de Liège et généralement cette livraison se fait dans les 3 jours et au maximum une semaine. Au lien d’investir dans une campagne de pub en radio ou dans des journaux, ils préfèrent que les gens goûtent leurs produits. Dans les box, ce ne seront pas des échantillons mais de vrais produits que vous pouvez découvrir sur leur site.

www.glutoso.com

Page FB et Instagram : Glutoso