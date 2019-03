Saveurs de chez nous : Des limonades très artisanales du côté de Erezée

C’est dans le val d’Aisne, dans le petit village de Fisenne que nous découvrons une limonaderie qui n’a rien à voir avec les grands producteurs de soft.

En 2014, Patrice qui a repris l’une des dernières limonaderies artisanales de Belgique qui travaille à partir de l’eau de source !



J’imagine qu’il a remis cet outil au goût du jour ?

Patrice accompagné de son épouse Gisèle n’ont pas ménagé leur peine pour " soigner avec amour la Source du Val d’Aisne, “la Vieille Dame”, si chère au terroir de la Province de Luxembourg " comme le rappelle Patrice.

Il s’agit donc bien d’une eau de source ?

L’eau jaillit naturellement (sans captage) au pied même de l’usine d’embouteillage située à Erezée dans un environnement naturel, loin de toute pollution citadine. Une richesse à protéger et que Gisèle et Patrice mettent soit sous forme d’eau naturelle pétillante ou plate mais aussi sous forme de limonades.

Ces produits n’ont rien à voir avec d’autres softs ?

Il y a d’abord la gamme "Valdaisnoise" : limonades aux extraits naturels de fruits et moins sucrées ; la gamme "Lovie" : des sodas aux vinaigres de fruits et aux huiles essentielles. Le premier est un véritable exhausteur de goûts, naturel et nettement meilleur pour la santé que les acides chimiques présents dans la majorité des limonades classiques. Et enfin, la "Forza Luna" : une eau embouteillée les nuits de pleine lune qui offre des propriétés magnétiques reconnues par les connaisseurs.

Mais quid des bouteilles ?

La Source du Val de l'Aisne place l'écologie au premier plan. Des spécialistes travaillent d'arrache-pied pour développer une bouteille en plastique 100% renouvelable et bio et qui peut contenir des boissons gazeuses.

La liste des revendeurs se trouve sur le site de : http://valdaisne.be/

La Source du Val D’Aisne

Rue du Val D’Aisne, 6

B-6997 Erezée

Tel. : 0032 86 47 70 34

