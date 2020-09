Chaque semaine, vous retrouvez ses productions sur la page Fb d’Octogon. Ensuite vous appelez Véronique pour passer votre commande et à partir du mercredi, il vous suffira de passer à l’atelier pour enlever le tout. Comme Véronique aime le rappeler, n’oubliez pas de lui passer un petit coup de fil avant de passer afin qu’elle soit disponible car ce n’est pas un magasin mais un atelier de fabrication.

Sans aucun doute car comme Véronique le rappelle, les pâtisseries et biscuits sont sucrés mais au-delà de cela, elles sont fabriquées sans ajouts de conservateurs ou autres perlimpinpins. Rien que de bonnes matières premières saines.

Dès le départ, un de ses souhaits était de tendre vers le zéro déchet et de travailler avec les produits locaux. C’est ainsi que ses matières premières sont locales et de saison. Inutile de demander une tarte aux fraises en décembre !

C’est un atelier de fabrication dans lequel Véronique vous reçoit lorsque vous allez retirer vos commandes. Néanmoins, vous retrouvez aussi ses biscuits dans quelques magasins de la région et elle travaille à agrandir ce réseau de distribution.

Elle a donc repris des cours et a ouvert son atelier de biscuits " Octogon " en janvier de cette année.

Après l’entreprise de nettoyage qu’elle a montée avec son mari et ensuite son magasin de lingerie, Véronique a souhaité renouer avec sa passion pour la pâtisserie. Il faut dire que jusqu’à là, elle passait une bonne partie de son dimanche à confectionner les biscuits et desserts pour ses enfants.

Vous aimez les biscuits et les pâtisseries maison ? Avec Véronique Giangreco vous allez replonger dans vos souvenirs d’enfance avec ces douceurs régressives.

Saveurs de chez nous: des biscuits et du jus - © Tous droits réservés

Saveurs de chez nous: des biscuits et du jus - © Tous droits réservés

Focus sur Judici à Verlaine

Saveurs de chez nous: des biscuits et du jus - © Tous droits réservés

Saveurs de chez nous: des biscuits et du jus - © Tous droits réservés

Rien de tel qu’un bon verre de jus de pommes pour bien commencer la journée ou accompagner vos quatre heures. C’est ce que vous propose Cédric Lippold en pressant vos propres fruits (pommes et/ou poires).

Judici est donc un pressage à façon pour particuliers ?

Pour particuliers mais également pour les producteurs de fruits professionnels comme l’entreprise Butiens ou chez Fruits d’Ici à Dalhem.

Comment puis-je faire si j’ai des pommes ou des poires et que je ne sais qu’en faire ?

A partir de 20k°, vous prenez contact avec Cédric qui vous fixera un jour pour venir déposer votre récolte. A partir de là, il mélange vos fruits avec d’autres, sauf si vous avez 300kg, et vous repartez avec un bordereau reprenant vos dépôts. Ensuite, une fois que tout est pressé et mis en pouch de 3l, Cédric vous rappelle pour aller les enlever. Il faut juste garder à l’esprit que le mélange des fruits de différents vergers permet très souvent d’obtenir un jus très équilibré car si votre pommier ne porte que des pommes aigres, votre jus sera forcément plus acide alors que le mélange d’autres productions équilibrera le résultat.

Autrement dit, 20kg de pommes me donnent 10 à 12 litres de jus ?

A titre indicatif, 1kg de pommes donne 50 à 60% de jus.

Soit 3 ou 4 pouch de 3 litres au prix de 4.50€ pour les 3l tandis qu’en grande surface vous serez au moins au double de ce prix ! Précision de taille, Judici est labellisé bio et que les jus sont purs, sans adjonction de conservateur ou sucre.

Judici

Sans prise de rendez-vous, ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h

Grand-route 63 à Verlaine (4537)

0474 43 30 17

Page Fb : Jusdici SCRL