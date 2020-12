Sasha Obama se fait remarquer sur Tik Tok avant que la vidéo ne soit retirée

Pas facile de se faire petite sur la toile quand on s’appelle Obama. Sasha, benjamine de l’ancien couple présidentiel américain a été aperçue en train de danser avec des amis dans une vidéo postée sur le réseau social Tik Tok. La vidéo a fait le buzz, mais a ensuite été étrangement supprimée.

Sous le feu des projecteurs durant les huit années de mandat de leur père, Malia (22 ans) et Sasha Obama (19 ans), désormais toutes deux étudiantes, tentent de se faire le plus discrètes possible. Alors que le premier volume des mémoires de Barack Obama intitulé "Une terre promise" connaît un succès généralisé un peu partout dans le monde, Sasha Obama s’est illustrée sur Tik Tok en compagnie de quelques amis, probablement rencontrés à l’Université du Michigan où elle étudie.

Visiblement très amusée, la jeune fille effectue quelques pas de danse sur "Adderall", un morceau du rappeur américain Popp Hunna. On peut d’ailleurs remarquer que la ressemblance avec sa mère, Michelle Obama, est assez frappante. Alors que la vidéo est tout à fait innocente, celle-ci a été supprimée quelques heures seulement après avoir été relayée par différents grands médias.