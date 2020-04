Sarah, enseignante en secondaire : "Si les cours reprennent en mai, ça sera sans moi!"

"Les adolescents ne sont pas prêts à faire attention!"

Sarah, enseignante, s'est exprimée sur notre antenne depuis Charleroi : "Je ne suis absolument pas prête à reprendre les cours. Je travaille dans une école secondaire où il y a des centaines d'élèves. Ce sont des adolescents et ils ne sont pas prêts à faire attention à des mesures strictes pour être attentifs à tout ce qui est sanitaire. J'ai vu des élèves éternuer devant moi sans mettre leurs mains devant la bouche et le creux du coude n'en parlons même plus. C'est carrément impossible de leur demander de faire attention à tout ça".

J'ai un bébé de 9 mois et une maman de 69 ans, je ne peux pas prendre le risque de les contaminer

Pour Sarah, la reprise dans un mois est beaucoup trop rapide : "Pourquoi vouloir rouvrir les écoles à cette allure quand on voit le nombre de décès et de personnes contaminées ? C'est trop tôt dans un mois ! Le bon moment, ça sera quand tout le monde aura été testé, qu'on pourra dire qui est malade et qui ne l'est pas. Ceux qui ne sont pas contaminés et qui n'ont pas le virus pourront retourner travailler ou aller à l'école. Si les cours reprennent, ça sera sans moi ! J'ai un bébé de 9 mois, j'ai une maman de 69 ans et je ne peux pas prendre le risque de leur ramener le virus en guise de cadeau à la maison !".