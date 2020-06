Le verdict est tombé, les votes du public ont été additionnés aux votes du jury de la team AZAP (75% public et 25% jury) et le titre d'animatrice télé de l'année a été décerné à Sara De Paduwa. De son côté Adrien rafle le titre d'animateur télé. Ophélie était citée dans la catégorie journaliste de l'année, le verdict n'est pas encore tombé. On croise les doigts.

En télé, vous retrouvez Sara chaque matin dans Le 6-8 et en fin d'année dans le studio de verre de Viva for Life.