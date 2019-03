Sandrine : "Je serais d'avis que ça soit fait volontairement par les clients"

À Quaregnon, un couple a été agressé par le personnel d’un magasin de bricolage pour avoir refusé d’ouvrir un sac en sortant. Ça vous dérange d’ouvrir votre sac à la sortie d’un magasin ?

Un couple qui effectue des travaux a décidé de se rendre dans plusieurs magasins de bricolage de la région de Quaregnon afin de comparer les prix. À la sortie de l’un d’eux, en passant la caisse sans avoir effectué d’achat, la femme est invitée par la caissière à ouvrir son sac à main, ce qu’elle refuse de faire. Elle demande si elle est soupçonnée de vol ce à quoi l’employée lui répond que non mais que c’est la procédure. Le couple qui sort du magasin est alors rejoint par plusieurs membres du personnel qui se seraient montrés agressifs, jusqu’à frapper l’homme au visage, l’histoire à est découvrir dans La DH. Il est à noter que la loi n’autorise le contrôle d’un sac que par un agent de sécurité.

À ce propos, pour Sandrine de Frameries, caissière : "Je serais d'avis que ça soit fait volontairement par les clients. À partir du moment où on n'a rien à se reprocher, je ne vois pas où est le problème de montrer ce qu'il y a dans un sac à main. Je peux comprendre car on a déjà été confronté à ça et si la personne refuse on n'insiste pas. Il n'y a pas de raisons d'aller dans l'agressivité car nous savons que nous n'avons pas le droit. Mais les gens doivent s'imaginer tout ce qui est possible de mettre dans un sac à main quand on est voleur ou quand on a une mauvaise intention. Je trouve que, de montrer volontairement pour nous les caissières, ça serait bien. Comme cela, on ne doit même pas le demander. C'est directement fait par la personne qui est en face de nous et si elle n'a rien à se reprocher je ne vois pas pourquoi elle ne voudrait pas ouvrir son sac. Tous les clients ne le font pas mais je pense que ça serait bien. Quand personne ne le demande, nous n'avons pas le choix, on ne leur demande pas".

Michella de Huy partage l'avis de Sandrine ce matin : "Cela ne me dérange pas. Je trouve ça normal mais il faut rester logique. Il y a 15 ans d'ici, j'y pense toujours parce que je trouve ça choquant, je faisais du lèche vitrine dans une grande enseigne de chaussures avec ma soeur. Nous avons été voir les bottes et nous avions deux sacoches à main et on nous a demandé d'ouvrir nos sacs. Or, là, c'était flagrant : nous n'aurions jamais su mettre des bottes dans notre sac. C'est gênant, c'est surtout la honte qu'on peut avoir à ce moment-là. J'ai accepté de le montrer mais nous sommes sorties de là choquées et nous n'avons pas compris. Si je suis dans une grande surface et que mon sac correspond à ce que je pourrais introduire dedans, là ça ne me dérange pas. Je trouve ça même normal de le montrer !".