Samuel Étienne prochain présentateur de "Télématin" ? Pas si sûr

L’animateur de Questions pour un champion pourrait débarquer sur la matinale télévisée de France Télévisions d’après Le Parisien. Interrogé par TV Mag, le principal intéressé a affirmé qu’il ne s’est pas porté candidat.

On vous annonçait, d’après les informations du Parisien, que Laurent Bignolas serait probablement évincé de la présentation de Télématin sur la chaîne de télévision publique française. Le même périodique, connu toutefois pour ses informations pas toujours fiables, a même établi une liste de candidats potentiels à la succession du journaliste qui anime cette matinale depuis 2017. Parmi les noms, on retrouve celui de Samuel Étienne.

La figure de Questions pour un champion se distingue récemment avec son arrivée sur Twitch, la plateforme de streaming en direct originellement prévue pour les gamers, mais de plus en plus appropriée par le monde politique et des médias traditionnels. Le journaliste qui lit la presse quotidienne le matin en live sur cette plateforme, a même performé dans les audiences lors du premier direct de France Télévisions sur celle-ci en janvier 2021, dans une séance questions-réponses au sujet de la vaccination.