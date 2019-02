Sam Smith convoque une membre de Fifth Harmony pour un langoureux duo !

C'est une des plus belles voix du Royaume-Uni, Sam Smith, qui termine la tournée de promotion de son deuxième album "The thrill of it all", publie un duo inattendu avec Normani, une des membres du groupe Fifth Harmony.

Intitulé "Dancing with a stranger", cette ballade mid-tempo mélancolique devrait maintenir encore quelques mois Sam Smith sous les feux de la rampe après le carton de "Promises", sa collaboration avec le DJ Calvin Harris.

Découvrez "Dancing with a stranger" tout de suite ci-dessous et retrouvez également Sam Smith & Normani dans le Tip Top La Quotidienne du lundi au jeudi entre 19h et 20h sur Vivacité !