Sam de Koh Lanta : découvrez l’acte fou réalisé à son casting pour convaincre la production

Le jour de son casting pour sa première participation à Koh Lanta L’île des héros, il aurait… allumé un feu dans le hall de l’hôtel où il était auditionné, pour montrer à la production qu’il maîtrisait parfaitement cette technique importante de survie, peu importe le lieu. Un véritable coup de poker qui s’est avéré payant puisqu’il a ensuite été retenu pour se confronter en plus à ses deux héros, Claude Dartois et Teheiura Teahui … qu’il retrouvera dans Koh Lanta La légende.

Sam tentera de faire mieux pour sa deuxième participation. Il avait été éliminé au bout du 21e jour. Son départ avait peiné de nombreux téléspectateurs et le benjamin de l’édition avait vécu celui-ci comme une terrible désillusion. "J’avais un goût d’inachevé. Je veux gagner le plus d’immunités possible et devenir l’aventurier type" a-t-il déclaré au Journal du Dimanche.

En lice face aux meilleurs dans la nouvelle édition All Stars, il lui faudra assurément bien plus d’audace qu’oser allumer un feu n’importe où pour aller au bout de son rêve : remporter Koh Lanta.