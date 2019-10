Le salon végan VeggieWorld a lieu du 19 au 20 octobre pour la troisième fois à Bruxelles. Tour & Taxis à Bruxelles accueillera la troisième édition de VeggieWorld à Bruxelles où VeggieWorld montrera la variété végétalienne. Ce festival à lieu toute l'année, à travers le monde. Grâce au grand succès de la dernière édition, le salon revient à Bruxelles pour une nouvelle édition qui sera plus ambitieuse que la première. On attend plus de 4000 visiteurs désireux d’en connaitre plus sur le mode de vie végan. En dehors de l’alimentation végan, on y trouvera de la cosmétique, de la mode, des associations et des nouveaux produits végans. En dehors des exposants, VeggieWorld accueille également des conférenciers passionnants et des chefs novateurs.

Les exposants et activités Salon VeggieWorld : tout savoir sur la vie végan - © Tous droits réservés À VeggieWorld Bruxelles, vous découvrirez plusieurs stands de fromage végétalien, entre outre les spécialités de " Petit Véganne ". Ils fabriquent du fromage végétalien bio sans colorant, sans conservateur ni exhausteur de goût. Ils mettent au point une gamme de spécialités ségétales BIO de haute qualité. Plus précisément des créations à pâte persillée, à croûte fleurie et à tartiner - naturellement sans GLO (Gluten, Lait, OEuf) et compatible avec l’alimentation vivante. L'année dernière, la marque " FANTOME " a remporté le VeggieWorld Vegan Award à Paris avec son sac-à-dos SQUARE et cette année, elle présentera également ses produits innovants en Belgique. Tous les produits de FANTOME sont fabriqués à la main, sans matière animale ni colle, pour proposer une alternative au cuir.

Sur scène, des démos et conférences A côté des stands de boisson et nourriture, il y aura également des conférences et des démos culinaires en français : Le duo BOSH! est connu en Belgique parce les deux spécialistes des médias sociaux inspirent régulièrement leur communauté avec leurs vidéos de cuisine - Ils sont des stars parmi les végétaliens. Ian et Henry ont été déjà présents sur la scène de VeggieWorld l'année dernière et pour de nombreux spectateurs, leur spectacle a été le point culminant de la journée. Cette année, les deux hommes derrière BOSH! démontreront sur scène à quel point il est facile de cuisiner végétalien. Les visiteurs néerlandophones seront également pris en charge, car il y a des conférences de la diététicienne Silke Desaever qui parle de la façon de réconcilier le véganisme avec les enfants ou la démo culinaire d’EVA - une blogueuse qui enchante sa communauté avec ses recettes végétaliennes. Bien entendu, VeggieWorld propose également de nombreuses conférences et spectacles de cuisine en anglais pour le public international.

Infos pratiques Lieu : Tour & Taxis (Shed 4), Avenue du Port 86c, Havenlaan 86c, 1000 Bruxelles, Belgique

Heures d'ouverture : Samedi 19/10/2019 + Dimanche 20/10/2019 : 10.00 – 18.00

Billets : Billet journalier 11-13 € // Billetterie en ligne

Liste des exposants et programme : veggieworld.de/fr/event/