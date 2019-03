Salon Bois & Habitat : le bois donne vie à tous vos projets !

Des conférences de qualité qui feront le point sur l’actualité du secteur bois, ses centres d’attention et ses défis. Tantôt destinées aux professionnels tantôt au grand public, les conférences du salon sont proposées en collaboration avec Ligne Bois Asbl et d’autres partenaires incontournables du secteur.

Des conférences de qualité qui feront le point sur l’actualité du secteur bois, ses centres d’attention et ses défis. Tantôt destinées aux professionnels tantôt au grand public, les conférences du salon sont proposées en collaboration avec Ligne Bois Asbl et d’autres partenaires incontournables du secteur.

Des conférences de qualité qui feront le point sur l’actualité du secteur bois, ses centres d’attention et ses défis. Tantôt destinées aux professionnels tantôt au grand public, les conférences du salon sont proposées en collaboration avec Ligne Bois Asbl et d’autres partenaires incontournables du secteur.

Des démonstrations à la découverte des formations et des métiers du bois

Des démonstrations à la découverte des formations et des métiers du bois

Des démonstrations à la découverte des formations et des métiers du bois