Pour la Saint-Valentin, nombreux sont ceux qui se jouent du traditionnel bouquet de roses en guise de préliminaires à une soirée des plus... sensuelle, ordinaire, exceptionnelle, insolite, décalée, sobre, ... Ou plus selon affinités. "C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui rend ta rose importante". (Extrait St Exupéry) La rose reste le symbole par excellence de toute l'attention que l'on voue à sa belle. Cette diva des fleurs est porteuse d'un message d'amour, de passion intense, elle est donc parfaite si vous souhaitez re-déclarer votre flamme à votre bien-aimée sauf que... Ne vous trompez sur le choix que vous ferez quant à sa robe, à sa couleur... Celle-ci reflète véritabement la teneur de vos intentions, de vos émotions. Vous voilà ainsi prévenus, à vous de choisir celles qui seront des plus fidèles à vos sentiments !

La rose lavande pour le coup de foudre Saint-Valentin... Ces roses qui annoncent la couleur ! - © Tous droits réservés Trop mignon... Vous venez de tomber sous le charme de votre princesse, un vrai coup de foudre et voici la Saint-Valentin, l'occasion rêvée pour lui dire ... avec des fleurs ! La rose lavande est celle qu'il vous faut. Particulièrement rare, la rose de couleur lavande évoque le raffinement, la grâce et l’élégance. On associe cette couleur de rose à la royauté ainsi qu’à la romance. La rose de couleur lavande peut être utilisée pour signifier un coup de foudre à celui ou à celle qui a volé votre coeur, ou encore pour faire savoir à votre douce moitié qu’elle a votre profonde admiration. Cette rose est parfaite pour témoigner d’un coup de foudre ou l'offrir à une nouvelle amoureuse ou encore pour faire part de vos intentions amoureuses à un être unique.

La rose orange pour le désir et la passion Saint-Valentin... Ces roses qui annoncent la couleur ! - © Daniela Duncan - Getty Images Les roses oranges signifient la fascination, la passion et l’attirance. En ce sens, les roses de couleur orange peuvent être utilisées pour exprimer, et ce tout en subtilité, votre désir à un amour secret ou non encore déclaré. Elles sont parfaites pour exprimer l'attirance et la passion, pour être offertes durant la lune de miel ou encore pour témoigner tout votre désir.



La rose... rose pour dire toute votre tendresse et gratitude Saint-Valentin... Ces roses qui annoncent la couleur ! - © Rattanasiri Inpinta / EyeEm - Getty Images/EyeEm Cette rose véhicule la grâce, l’élégance, ainsi que la douceur. Les roses plus foncées symbolisent la gratitude et l’appréciation, tandis que celles de couleur pâle sont associées à la délicatesse et la sympathie. Idéale pour être offerte en cadeau à l'être aimé(e), pour offrir à son enfant pour le féliciter ou à un proche pour le remercier et exprimer toute sa gratitude.

La rose jaune pour l'amitié et la joie Saint-Valentin... Ces roses qui annoncent la couleur ! - © Westend61 - Getty Images/Westend61 Historiquement associées à la jalousie, les roses jaunes véhiculent désormais l’appréciation, la joie de vivre et l’amour platonique. En ce sens, offrir des roses jaunes est plutôt approprié dans le cadre d’une relation d’amitié. Si votre amour est naissant ou encore un peu frileux, cette rose saura refléter le côté tempéré et prudent de votre engagement. Synonymes de succès, de bienveillance et d’affection, les roses de couleur jaune peuvent aussi être offertes afin de célébrer les naissances et les anniversaires. Elle sera de bon ton pour un ami - une amie qui vous rend heureux, pour célébrer des naissances ou encore pour honorer les anniversaires de vos proches.

La rose blanche pour la pureté, l'innocence et la sympathie... pour le raffinement Saint-Valentin... Ces roses qui annoncent la couleur ! - © Jose Luis Agudo / EyeEm - Getty Images/EyeEm Jadis, les roses blanches étaient considérées comme le symbole de l’amour véritable. Alors que la rose rouge peut révéler un amour passionnel, la rose blanche représente plutôt l’unité, l’innocence, la vertu et la pureté de l’union amoureuse. C'est le raffinement et la déesse de l'amour! Ces couleurs de rose sont également associées à l’honneur et à la révérence. En ce sens, ces fleurs peuvent ainsi servir à souligner la mémoire d’un être cher, ou encore témoigner de tout l’amour et le respect que vous avez pour un proche. la rose blanche est parfaite pour offrir à votre belle le jour de votre anniversiare de mariage, à votre maman pour lui dire combien vous l'aimez, pour signifier toute votre admiration à une personne qui vous est chère.

La rose lilas pour le mystère et l'envoutement Saint-Valentin... Ces roses qui annoncent la couleur ! - © Tous droits réservés À la fois rares et délicates, les roses de couleur lilas sont considérées comme des fleurs mystérieuses et envoûtantes. Ces couleurs de roses signifient également le coup de foudre et le désir de vivre un amour digne d’un réel conte de fées.Parfaites pour les coups de foudre, pour signifier à votre amoureuse qu'elle est unique ou pour les admirateurs anonymes. Elle est coquine !

La rose rouge... AMOUR et PASSION ! Saint-Valentin... Ces roses qui annoncent la couleur ! - © Roongrote Amnuaysook / EyeEm - Getty Images/EyeEm Synonyme de passion et de volupté, la rose rouge est associée à l’amour. Si elle peut sublimer un bouquet ou votre maison, la rose de couleur rouge est devenue un symbole puissant et chargé de sens à travers l’histoire et la culture occidentale. En outre, on retrouvait le symbole de la rose rouge dans la mythologie grecque et romaine, alors que cette fleur était associée aux déesses de l’amour Aphrodite et Vénus. Elle est toute indiquée pour votre partenaire en ce jour de Saint-Valentin mais aussi opur dévoiler votre amour à quelqu'un ou encore pour tgémoigner de l'ardeur de vos sentiments amoureux. La rose rouge est le plus grand témoin de vos sentiments amoureux, sans équivoque parce que vous savez combien cette Valentine, oh que oui vous l'aimez !