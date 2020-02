S'habiller en mode "Zéro déchet", to be green... dress code !

Le secteur de la seconde main, les soirées échanges de vêtements entre copines, les friperies, les sites de reventes et d’achat, apprendre à coudre, le prêt, etc.

Les trois mots clefs de la tendance "Zéro déchet"

Comment on s’organise pour démarrer ?

Quand on est ZD, pour s’habiller, on fait tout simplement référence aux 1ères règles de Béa Johnson dont on a déjà parlé : Refuser, réduire, réutiliser.

On commence par le désencombrement : on vide sa garde-robe sur son lit, on classe les vêtements par genre et on en garde uniquement 2 ou 3 de chaque catégorie parce que de toute manière, on met toujours les mêmes.

Ce qui reste : on donne, on offre, on vend ou on transforme.