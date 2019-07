Rions, riez...! C'est bon pour la santé

C'est contagieux

Tout le monde a sans doute déjà vécu la situation... Quelqu'un alentour fait quelque chose de bizarre ou drôle et on ne sait pas s'empêcher de sourire, étouffer un petit rire et d'un coup, tout le monde se met à rire aussi... Ne dit-on pas communément que le rire est contagieux ? En fait, c'est plus vrai qu'on ne le croit ! Une étude britannique a révélé que le rire, comme d'autres sons jugés " positifs ", stimule une partie du cerveau qui réagit aux sons, le cortex prémoteur. En entendant quelqu'un qui rigole, cela nous fait sourire automatiquement, et ce sourire est un préalable au rire. Et comme on a tendance à imiter les émotions que l'on observe chez quelqu'un (le rire donc, mais aussi les larmes...), il est tout à fait logique de rigoler quand on voit quelqu'un rire, et qu'on fasse à notre tour rire d'autres gens et que la situation puisse durer plusieurs minutes. Partager un fou rire est aussi généralement le signe qu'on a le même sens de l'humour que la personne.