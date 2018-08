Richelle: Le Glacier Hugo

Après un été comme nous l’avons connu, il me semblait opportun de parler de glace car nous avons souvent la file devant l’un ou l’autre établissement dans l’espoir d’un peu de fraîcheur. Chez le glacier Hugo, puisque c’est de lui que nous allons parler, les files étaient parfois tellement importantes que tout le monde ne pouvait être servi… La rançon de la gloire et ne pouvoir répondre à tous ses clients, cela désolait Benjamin mais produire de l’artisanal, c’est aussi s’exposer à ces petits désagréments.

On parle donc du glacier Hugo

Tout commence en 1930 dans le petit village de Richelle sur les hauteurs de Visé et à quelques minutes à peine de la sortie d’autoroute. C’est dans ce charmant village aux belles demeures de pierre que Hugo se lance dans la fabrication artisanale de glace. Voilà pour l’histoire parce que depuis un peu plus d’un an, c’est Benjamin Vanderheyden qui est aux commandes de ce célèbre établissement de la région.



C’est un maître de la glace ?

Benjamin a suivi un cursus à l’Ecole d’Hôtellerie de Spa, ensuite il travaille comme barman dans des établissements prestigieux du Sud de la France et chez nous avant de se lancer dans la glace. Benjamin a souhaité continuer de travailler avec les mêmes recettes que Georges Streibel (fils de Hugo). Son souhait c’est que les gens ne sentent pas la différence car on ne change pas un tiercé gagnant !

Benjamin a obtenu le titre de meilleur glacier !

Effectivement car sa passion pour la glace le pousse à concourir pour le titre de Meilleur Artisan Glacier de Belgique en 2017. Ce concours, il s’y est inscrit non pas pour battre des concurrents mais plutôt pour savoir où il en était dans sa maîtrise du métier. Il a dû s’entrainer durant de longues semaines et bien calculer son timing car il fallait présenter cinq produits pour huit personnes en six heures et le jury cotait la qualité de la glace évidemment mais aussi la propreté, la gestion des déchets, le prix de revient … Ce type de concours est un peu comme les Meilleurs Ouvriers de France (MOF) où plusieurs ouvriers peuvent remporter le titre.

Et quels sont les secrets d’une bonne glace ?

De bons produits de base et pas d’ajouts inutiles. Chez Hugo, lorsque l’on vous annonce une glace à l’orange ou au melon, c’est à partir de vrais fruits qu’elle sera confectionnée

En fait tout est fait maison ?

Vous l’avez compris, de la glace à la petite meringue de garniture ou les différentes sauces, confitures… Tout est fait maison et les clients ne s’y trompent pas !

Petit détail : la carte existe aussi en braille pour les personnes non voyantes.

Depuis votre tournage de l’an dernier, certaines choses ont-elles changé ?

Oui, au niveau du salon de dégustation : il a été relooké et au niveau des glaces, Benjamin nous propose des Hugopop maison, sans colorants ni conservateurs ce sont des calippos mais entièrement naturels. Et puis, il y a aussi les eskimos maison, les pots de glace à emporter en version ½ litre et enfin les cornets sans gluten pour les personnes intolérantes.

Un bon plan ?

Evidemment. Vous vous rendez au salon de dégustation et vous savourez une bonne glace ou de désaltérants sorbets et avant de quitter, vous faites le plein de glaces, hugopop, eskimos… pour prolonger le plaisir !

Glacier Hugo

Rue de Richelle 96, 4600 Visé

Téléphone : 04 379 29 34

Suivez ses aventures sur FB : Glacier Hugo

